بطولة إفريقيا للكاراطي.. المغرب يتصدر ترتيب اليوم الأول بـ 12 ميدالية

2023-08-18 / 09:38
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هبة بريس

أنهى المغرب اليوم الأول لبطولة إفريقيا للكاراطي 2023، التي تحتضن الدار البيضاء منافساتها إلى غاية 20 غشت الجاري، متربعا على صدارة الترتيب العام برصيد 12 ميدالية، تشمل ست ذهبيات وفضيتين وأربع نحاسيات.

ونال الميداليات الذهبية آدم رشوق في فئة الناشئين/كاطا، والتيجاني لعموم (شباب/كاطا)، وجيهان بحجو (ناشئات/تباري لأقل من 61 كلغ)، ومحمد السعيدي (ناشئين/تباري لأقل من 52 كلغ)، وآية الترابي (ناشئات/تباري لأكثر من 61 كلغ)، وكذا فريق الذكور “كاطا” ناشئين/شباب.

وفازت بالميداليتين الفضيتين كل من خلود نزاك (ناشئات/كاطا) وروميساء تاركو (ناشئات/تباري لأقل من 47 كلغ).

أما الميداليات البرونزية فقد فاز بها كل مروان المخلوفي (ناشئين/تباري لأقل من 57 كلغ)، وإلياس خوي (ناشئين/تباري لأكثر من 70 كلغ)، ودعاء المشواط (شابات/كاطا)، وكذا فريق الإناث “كاطا” ناشئات/شابات.

وتنظم الجامعة الملكية المغربية للكاراطي وأساليب مشتركة بالدار البيضاء النسخ الـ 22 لفئة الكبار، والـ 14 لفئة الشباب، والـ 6 لفئة الناشئين، والأولى لذوي الاحتياجات الخاصة لبطولة إفريقيا للكاراطي، وذلك تحت إشراف الاتحاد العالمي للكاراطي.

ومن المتوقع أن يشارك في النسخة الحالية لبطولة إفريقيا للكاراطي أكثر من 1000 مشارك بين رياضيين ومدربين وطاقم تقني وحكام وأعضاء لجان من أكثر من 27 بلدا.

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‫14 تعليقات

  5. إنجازات وأعمال كبيرة نفتخر بها من الرياضيين المغاربة الذين يشربون عالمهم المغرب..

  14. حفض الله ابطالنا المغاربة وكل النجاح والتوفيق والمزيد من الميداليات الذهبية

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