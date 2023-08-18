بطولة إفريقيا للكاراطي.. المغرب يتصدر ترتيب اليوم الأول بـ 12 ميدالية
أنهى المغرب اليوم الأول لبطولة إفريقيا للكاراطي 2023، التي تحتضن الدار البيضاء منافساتها إلى غاية 20 غشت الجاري، متربعا على صدارة الترتيب العام برصيد 12 ميدالية، تشمل ست ذهبيات وفضيتين وأربع نحاسيات.
ونال الميداليات الذهبية آدم رشوق في فئة الناشئين/كاطا، والتيجاني لعموم (شباب/كاطا)، وجيهان بحجو (ناشئات/تباري لأقل من 61 كلغ)، ومحمد السعيدي (ناشئين/تباري لأقل من 52 كلغ)، وآية الترابي (ناشئات/تباري لأكثر من 61 كلغ)، وكذا فريق الذكور “كاطا” ناشئين/شباب.
وفازت بالميداليتين الفضيتين كل من خلود نزاك (ناشئات/كاطا) وروميساء تاركو (ناشئات/تباري لأقل من 47 كلغ).
أما الميداليات البرونزية فقد فاز بها كل مروان المخلوفي (ناشئين/تباري لأقل من 57 كلغ)، وإلياس خوي (ناشئين/تباري لأكثر من 70 كلغ)، ودعاء المشواط (شابات/كاطا)، وكذا فريق الإناث “كاطا” ناشئات/شابات.
وتنظم الجامعة الملكية المغربية للكاراطي وأساليب مشتركة بالدار البيضاء النسخ الـ 22 لفئة الكبار، والـ 14 لفئة الشباب، والـ 6 لفئة الناشئين، والأولى لذوي الاحتياجات الخاصة لبطولة إفريقيا للكاراطي، وذلك تحت إشراف الاتحاد العالمي للكاراطي.
ومن المتوقع أن يشارك في النسخة الحالية لبطولة إفريقيا للكاراطي أكثر من 1000 مشارك بين رياضيين ومدربين وطاقم تقني وحكام وأعضاء لجان من أكثر من 27 بلدا.
14 تعليقات
هنيئا لنا بهذا التتويج ..
فخر المغرب والعرب إنهم المغاربة..
اللهم احفظ المغاربة أينما كانوا وارتحلوا..
الرياضة المغربية في تقدم مستمر..
إنجازات وأعمال كبيرة نفتخر بها من الرياضيين المغاربة الذين يشربون عالمهم المغرب..
اللهم احفظم .ونتمنى لهم التوفيق والنجاح..
بفضل جهود جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده .الرياضي الأول..
مبروك الأبطال المغاربة ..
نتائج مرضية ومزيدا من تحقيق النجاحات..
اللهم بارك لهم في أعمالهم..
مزيدا من التقدم والنجاح والسداد لبلدنا الحبيب..
بالتوفيق لي ابطالنا في بطولاتهم والمزيد من التقدم والازدهار
الف مبروك لي ابطالنا بهدا الفوز والمزيد من النجاح والاجتهاد
حفض الله ابطالنا المغاربة وكل النجاح والتوفيق والمزيد من الميداليات الذهبية