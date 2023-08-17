تفاصيل جديدة بخصوص انتقال زياش إلى غلطة سراي

2023-08-17 / 22:09
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هبة بريس - و م ع

أكد نائب رئيس نادي “غلطة سراي”، إردن تيمور، مساء اليوم الخميس بإسطنبول، أن المفاوضات جارية لضم الدولي المغربي حكيم زياش إلى النادي التركي لكرة القدم.

وقال تيمور، خلال تصريح صحفي تناقلته وسائل الإعلام المحلية: “لقد وصلنا إلى مرحلة معينة بخصوص انتقال حكيم زياش، فالمفاوضات جارية وسنعلن نتيجتها عند انتهائها”، مؤكدا أنه “لم تكن هناك أي مشكلة مع صحة اللاعب حتى هذه اللحظة”.

وكشف الموقع التركي المتخصص في الأخبار الرياضية (أ سبور)، أمس الأربعاء، أن الدولي المغربي حكيم زياش، نجم تشيلسي الإنجليزي، اقترب من التوقيع مع غلطة سراي التركي.

وبفضل مسيرته في مونديال 2022 وقدرته على خلق الفرص، أصبح الدولي المغربي لاعبا مطلوبا في سوق الانتقالات.

وانضم نجم أسود الأطلس، البالغ من العمر 30 عاما إلى تشيلسي من أجاكس مقابل 33 مليون جنيه إسترليني في العام 2020. وكانت مسيرته مع البلوز غير منتظمة، حيث عانى الدولي المغربي من العديد من التغييرات على رأس الإدارة التقنية للنادي اللندني.

وفي يناير الماضي، أعاقت مشاكل تقنية إعارة حكيم زياش لباريس سان جيرمان خلال اليوم الأخير من نافذة الانتقالات الشتوية.

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