رسميا.. الهلال السعودي يعلن تعاقده مع ياسين بونو

2023-08-17 / 21:43
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هبة بريس : رياضة

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس، تعاقده مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو قادما إليه من اشبيلية الاسباني خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووصل بونو إلى السعودية صباح اليوم الخميس بعدما شارك مساء أمس الأربعاء في نهائي كأس السوبر الأوروبي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

يشار إلى ان ياسين بونو بدأ مشواره مع الوداد الرياضي، وانتقال بعدها لمجاورة كل من أتلتيكو مدريد وخيرونا وريال سرقسطة واشبيلية في الدوري الإسباني.

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