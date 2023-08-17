جون بولتون “صديق البوليساريو” : المغرب انتصر على الأرض في قضية الصحراء

2023-08-17 / 20:34
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هبة بريس - الرباط

قالت ياسمين حسناوي الخبيرة في الشؤون المغاربية، أن جون بولتون، مستشار في الأمن القومي السابق في الولايات المتحدة الأمريكية، اعترف بانتصار المغرب على الأرض في قضية الصحراء المغربية .

وذكرت حسناوي في تدوينة لها على مواقع التواصل الاجتماعي ، أن مؤلفا لها سيتمضن اعترافات لجون بولتون حول الصحراء المغربية قائلة: ” تحدثت مع جون بولتون ساعتان من المقابلة نقلت خلالها رسالة الشرعية الدولية لاستعادة الصحراء المغربية. وطوال المقابلة أكد جون بولتو

وأشارت حسناوي الى“عدة حقائق مثيرة للاهتمام ستنشر قريباً في كتابي. يجب أن يستمر الأكاديميون والمجتمع المدني لدينا في عدم ترك الكراسي الفارغة والذهاب إلى المعارضين وإظهار وجهة نظرنا لهم.”

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