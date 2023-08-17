لأول مرة.. التلفزيون الرسمي الفرنسي “فرانس 5” ينشر خريطة المغرب كاملة

2023-08-17 / 19:02
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هبة بريس - الرباط

أظهرت قناة الخامسة التابعة للتلفزيون العمومي الفرنسي ، خريطة المملكة المغربية كاملة، وذلك خلال تقرير حول منطقة مرزوكة الصحراوية، دون أن تعمد الى فصل الصحراء عن باقي التراب الوطني.

وتعمد عدد من القنوات الفرنسية الى بتر الاقاليم الجنوبية عن باقي خريطة المملكة، الا ان اعتماد القناة الفرنسية الخامسة على الخريطة الكاملة للمغرب يؤشر على امكانية عودة الاعلام الفرنسي العمومي الى جادة صوابه وتصحيح المسار المغلوط لخطه التحرير المعادي للوحدة الترابية للمملكة .

هذا ويشار الى أن عدد من البلدان الاوربية بينها اسبانيا والمانيا شددوا على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف القائم حول الصحراء المغربية وهو اعتراف صريح لمغربية الصحراء في انتظار التحاق فرنسا بركب الدول المؤيدة لوحدة المغرب الترابية .

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