تاونات.. مسيرة  احتجاجية على الحمير لساكنة دواوير بقرية با محمد  

2023-08-17 / 10:13
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هبة بريس _ فاس

نظمت صباح يوم أمس الأربعاء مسيرة احتجاجية لساكنة دواوير أولاد عيسى بجماعة الغوازي في اتجاه مركز قرية با محمد حسب مصدر هبة بريس.

المسيرة الإحتجاجية باستعمال الحمير، وحسب ذات المصدر، نظمت إنطلاقا من الدواوير المذكورة للفت انتباه المسؤولين لمعاناتهم الطويلة للحصول على الماء الشروب بعدما جفت العيون ونقط الماء التي كانوا يتزودون منها بكمية منه، بسبب توالي سنوات الجفاف.

واستعمل السكان ومنهم نساء وأطفال، حميرا على ظهورها قارورات ماء فارغة، قطعوا في مسيرتهم كيلومترات على الطريق الرئيسية في عز موجة حرارة الشمس المرتفعة ، من مواصلة مسيرتهم صوب مركز قرية با محمد نفود إقليم تاونات لتنظيم وقفة احتجاجية جديدة أمام مقر الدائرة بعدما طال انتظارهم لعدم تفعيل وعود قدمت لهم للتخفيف من معاناتهم مع العطش في غياب أي تفاعل من الجهات المعنية .

و سبق للدواوير المذكورة ، أن قمت في وقت سابق بخوض إحتجاجات ووجهوا عرائض لجهات مختلفة طلبا للماء والتخفيف من معاناتهم مع أزمة العطش رغم وجود هذه الدواوير بين نهرين ورغة وسبو، لكن ذلك لم يشفع لسكانها الذين يخوضون رحلات يومية شاقة للحصول على القليل من الماء في صيف حار زاد الطلب فيه على هذه المادة الحيوية.
ليبقى السؤال مطروحا..؟ هل الشركات الجهوية التي ستنطلق ابتداءا من سنة 2024 ستفك لغز هذه المشاكل المطروحة في الماء والكهرباء ؟

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