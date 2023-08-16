بولمان..سيول واد سرغينة تتسبب في مصرع شخص ونجاة آخر على متن سيارة

هبة بريس - متابعة

تسببت سيول واد سرغينة، ضواحي إقليم بولمان، الثلاثاء، في مصرع شخص ونجاة آخر كانا على متن سيارة خفيفة .

وقالت مصادر مطلعة، أن السيول الناجمة عن عاصفة رعدية شهدتها المنطقة، جرفت السيارة التي كان على متنها السائق ومرافقه، إلا أن الأول تمكن من الخروج من المركبة في الوقت المناسب.

الحادث الذي وقع قرب قنطرة “تابينوت” بالجماعة المذكورة، استنفرت عناصر الدرك التي حلت بعين المكان مرفوقة بالسلطات المحلية.

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