كأس إفريقيا للأمم للكرة الطائرة.. سيدات المغرب يتفوقن على بوركينا فاسو

2023-08-16 / 20:37
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هبة بريس - و م ع

فاز المنتخب المغربي للكرة الطائرة سيدات، اليوم الأربعاء 16 غشت، على نظيره البوركينابي (3 أشواط للاشيئ)، برسم الجولة الأولى من بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة (المجموعة ب) التي تجري أطوارها في ياوندي إلى غاية 25 غشت الجاري.

وتقع لبؤات الأطلس في المجموعة “ب” إلى جانب كينيا ورواندا وأوغندا وبوركينا فاسو وليسوتو.

وحصلت لبؤات الأطلس على الشوطين الأول والثاني بنتيجة (25-18) و(25-11) قبل أن تفزن بالشوط الثالث بنتيجة (25-7).

وتضم المجموعة “أ” الكاميرون ونيجيريا وبوروندي ومالي والجزائر ومصر.

يذكر أن لبؤات الأطلس حاملات ثلاثة ألقاب (2017-2019-2021)، في حين أن المنتخب الكيني وصيف بطل النسخة الأخيرة التي أقيمت في كيغالي، يعد المنتخب الأكثر فوزا بهذه البطولة (9 تتويجات).

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