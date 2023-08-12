الجهود متواصلة لإخماد حريق مهول بغابة “مغراوة” بتازة

2023-08-12 / 17:31
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ع محياوي _ هبة بريس

تواصل فرق التدخل الارضية مدعومة بطائرتين من نوع كندير مجهوداتها لتطويق الحريق الذي اندلع بغابة مغراوة بالمكان المسمى جامع بويعلى وبولبيب جماعة مغراوة نفوذ إقليم تازة، منذ يوم أمس الجمعة، حيث بلغ حجم الخسائر المسجلة، المآت من أشجار الغابة.

وأ كدت مصادر خاصة ، ل ” هبة بريس ” أن الحريق الغابوي تمت تعبئته من طرف فرق للتدخل الأرضي مشكلة من أفراد الدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ومصالح المياه والغابات والسلطات المحلية ، إلى جانب متطوعين من ساكنة المنطقة.مدعومين بطائرتين من نوع كندير لتطويق الحريق.

وتشير مصادرنا ، إلى أن عمليات التدخل التي يتابعها عامل الاقليم بنفسه من عين المكان تواجه صعوبات مرتبطة بطبيعة التضاريس والاضطرابات الجوية ذات الصلة بهبوب رياح الشركي القوية، وارتفاع درجات الحرارة كما أعلنت عنها الأرصاد الجوية و التي بلغت 46 درجة بالمنطقة الشيئ الذي تسبب في انتشار رقعة النيران على مساحات أوسع يضيف مصدرنا.

ياتي هذا في وقت يتموقع إقليم تازة في خانة المناطق المعرضة لدرجة خطورة مرتفعة (المستوى الأحمر)، بحسب تحليلات للوكالة الوطنية للمياه والغابات.

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