صحيفة إسرائيلية: زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى المغرب

هبة بريس - الرباط

أفادت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يعتزم السفر في مهمات رسمية ما بين سبتمبر وديسمبر، تتضمن خمس رحلات، من بينها زيارة مرتقبة إلى المغرب .

وأضافت ذات المصادر، أن أول رحلة لنتنياهو ستأخذه إلى تركيا وقبرص في أوائل سبتمبر، كما سيشارك في المناقشة العامة السنوية لجمعية الأمم المتحدة في نيويورك، يومي 18 و23 سبتمبر.

ومن المتوقع أن تكون الزيارة الخامسة لنتنياهو للمغرب، بعدما تلقى دعوة رسمية من العاهل محمد السادس، بعد إعلان إسرائيل اعترافها بالسيادة المغربية على صحرائها.

ومنذ ذلك الحين، وفق إفادة مكتب نتنياهو، يجري بذل جهود للعثور على موعد مناسب لكلا الجانبين.

ووفقًا للتقديرات، من المتوقع أن يتم تضمين هذه الرحلة إلى المغرب في جدول رئيس الوزراء المزدحم في أشهر الخريف والشتاء، بحسب ما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإلكترونية.

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