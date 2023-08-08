طنجة..التهميش يطال زنقة بمنطقة مسنانة والساكنة تطالب بالانصاف

هبة بريس _ طنجة

على غرار باقي أزقة منطقة الرهراه بالقرب من حي مسنانة المهمشة، تعاني ساكنة الزنقة 45 بقطاع الأريج قبالة “مسنانة غولف” من الاهمال وتردي وضعية البنية التحتية.

وبحسب ماعاينته “هبة بريس ” فقد حول تردي وضعية البنية التحتية بهذا الزقاق حياة الساكنة الى جحيم ، وجعلهم يعيشون في شبه عزلة رغم تواجد المنطقة في قلب مدينة طنجة ،بعدما تآكلت أرضية الحي بسبب عوامل التعرية وتراكم الأتربة.

وطالب سكان الحي برفع الحيف والتهميش الذي طال حيهم ، حيث تنعدم فيه أبسط شروط العيش الكريم،وبنيته التحتية جد هشة تنفضح مع نزول أولى قطرات المطر.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0