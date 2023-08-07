طنجة.. حي “كورزيانة ” يهتز على وقع جــ..ـريمة قــ..ـتل بشعة
هبة بريس – مكتب طنجة
شهد حي “كورزيانة” بمقاطعة بني مكادة بطنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في الثلاثينات من عمره، إثر تلقيه طعنات قاتلة بواسطة سلاح أبيض من طرف شخص آخر .
وبحسب المعطيات المتوفرة ، فقد تحول خلاف بين الضحية وشخص آخر الى شجار انتهى بتوجيه الجاني لطعنات قاتلة للضحية أردته قتيلا في عين المكان.
وقد انتقلت الى عين المكان المصالح الامنية التي باشرت تحقيقاتها في الجريمة لتوقيف الجاني الذي فر الى وجهة مجهولة في وقت تم فيه نقل جثة الضحية الى مستودع الاموات الدوق دي طوفار بطنجة.
*الصورة من الأرشيف
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لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله اجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
اللهم ارحمه واغفر له يآرب العالمين..