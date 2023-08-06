حرب الطرقات …أزيلال : أزيد من 22 شخص لقو حتفهم وجرحى في حادثة سير

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تستمر حرب الطرقات بالمغرب، في حصد الارواح، حيت إهتز الراي العام الوطني من جديد ، على وقع حادثة سير مفجعة، صباح اليوم الاحد، على الطريق غير المصنفة الربطة بين الطريق الجهوية رقم 302 ومدينة دمنات ، على مستوى دوارأخشان جماعة سيدي بولخلف ، جراء انقلاب سيارة للنقل المزدوج بإحدى المنعرجات تقل عددا من سكان جماعة ايت تمليل الذين كانوا متجهين الى السوق الاسبوعي بمدينة دمنات .

الحادث المؤلم خلف في حصيلة أولية مصرع 22 شخص على الفور، ونقل عدد من المصابين شخصين في حالة حرجة الى مستشفى القرب بدمنات .

الحادث المأساوي، استنفر السلطات المحلية والمصالح الامنية وفرق الاسعاف هرعت فور اخطارها بهذا الحادث الى عين المكان لنقل جثت الهالكين الى مستودع الاموات بمستشفى القرب بدمنات.

فيما باشرت مصالح الدرك الملكي بدمنات بتعليمات من النيابة العامة تحقيقا معمقا في النازلة لكشف تفاصيل اسباب وملابسات هذا الحادث .

وقالت مصادر محلية للجريدة، أن وسائل النقل المزدوج، لا يحترم أصحابها الطاقة الاستيعابية، وقانون السير، وهو ما قد يكون سبب مباشر في حصيلة الوفيات، علما أن هذه الوسيلة لا يتعدى عدد ركابها 15 فرد بحسب نظام التأمينات وعدد المقاعد، مما يستدعي محاسبة أجهزة مراقبة هذا الاسطول الذي يربط بين المدن والقرى.

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