مراكش: إيداع مالك ”سناك” السجن بعد وفاة شخص وتسمم 20 آخرين

2024-04-30 / 17:37
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ع اللطيف بركة – هبة بريس

تم ايداع مالك محل للمأكولات السريعة “سناك” بمنطقة المحاميد بمراكش ، السجن المدني في انتظار محاكمته ، في قضية التسمم الجماعي الذي أودى بحياة ثلاثة .

في هذا السياق، أمر وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، أمس الإثنين 29 أبريل الجاري، بمتابعة الموقوف في حالة اعتقال على خلفية توجيه مجموعة من التهم له، و منها المشاركة في التسبب في وفاة بغير قصد غير عمدي، وإزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة.

هذا، و تمت إحالة المشتبه فيه مباشرة على أولى جلسات المحاكمة التي تم تحديد يوم الاثنين 6 ماي المقبل لانطلاقها.

وكان عدد من المواطنين قد أصيبوا بتسمم جماعي على خلفية أكلهم لأكلات سريعة في محل “سناك” بحي المحاميد بمراكش، على الأرجح بسبب “المايونيز” ما تسبب في وفاة شخص و إصابة أزيد من 20 مصابا بالتسمم الغذائي.

2024-04-30 / 17:37
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