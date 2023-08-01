شركات المحروقات تعلن عن زيادة جديدة في الأسعار

2023-08-01 / 12:29
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت شركات المحروقات بالمغرب عن زيادات جديدة في أسعار الغازوال والبنزين تصل إلى حوالي نصف درهم في اللتر.

ويرتقب أن تشرع محطات الوقود في تفعيل هذه الزيادة الجديدة ابتداء من مساء يومه الثلاثاء، قبيل منتصف الليل بدقائق.

وتهم الزيادة الجديدة، أسعار البنزين التي ستشهد ارتفاعا بحوالي نصف درهم (0,49 سنتيما)، في حين سيعرف سعر الغازوال ارتفاعا ب 0,27 سنتيما، في اللتر الواحد.

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‫14 تعليقات

  14. انا مواطن مغربي مهاجر من اسبانيا. اقوم السبب هم الشعب ونحن عامة الشعب يجب إيقاف العربات والظاهر على هذا المنكر. اللهم إن هذا لمنكر

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