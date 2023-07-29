الاتحاد الأفريقي يُمهل جيش النيجر 15 يومًا للعودة إلى الثكنات

2023-07-29 / 11:48
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هبة بريس - وكالات

طالب الاتحاد الأفريقي جيش النيجر بـ”العودة إلى ثكناته، وإعادة السلطات الدستورية” خلال 15 يومًا، بعدما نفّذ العسكريون انقلابًا على سلطات البلد الأفريقي الذي يشهد أعمال عنف.

وكانت القوات المسلحة في النيجر، قد أعلنت قبل أيام عزل الرئيس محمد بازوم، وتعطيل العمل بالدستور، وإسناد قيادة البلاد إلى مجلس عسكري برئاسة قائد الحرس الرئاسي، الجنرال عبد الرحمن تشياني.

وقال مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي في بيان، إنه “يطالب العسكريين بالعودة الفورية، وغير المشروطة، إلى ثكناتهم، وإعادة السلطات الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يومًا”.

وتنخرط النيجر في مجموعة دول الساحل والصحراء، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، كما أنها شريك إستراتيجي لفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، في استهداف الجماعات المتشددة في المنطقة.

وتذهب بعض التقديرات إلى التحذير من انعكاسات أمنية للانقلاب على المنطقة، لجهة تفاقم خطر الجماعات المتشددة التي تنشط نيامي في جهود مواجهتها ضمن دول الإقليم، وبدعم غربي.

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