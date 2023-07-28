“أخنوش” يكشف في روسيا موقف المغرب من الأزمة الأوكرانية

هبة بريس _ الرباط

أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمدينة سان بطرسبرغ الروسية، أن المملكة المغربية تـؤمن بالحاجة إلى تـكثـيف الجهود وتـشجيع التعاون الدولي والإقلـيمي، لمواجهة تحديات الأزمة الأوكرانية وإزالة العراقيل المتعلقة بها، وبناء مستقبل يـمكن جميع دول القارة الإفريقية من ضمان أمنها الغذائي والطاقي.

وأفاد أخنوش في كلمة خلال قمة روسيا-إفريقيا اليوم الجمعة، بأنها تنعقد في سياق دولي مضطرب وغير واضح المعالم، يطبعه عدم الاستقرار وتـزايد حدة الصراعات والتـوتـر في عدة مناطق من العالم، مبرزا المحددات الجوهرية والأساسية التي يـنبني عليها موقف المملكة بشأن الأزمات الراهنة.

ويتعلق الأمر ووفق أخنوش “باحترام الوحدة التـرابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، واحترام مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، والتـشبث بالطرق السلمية لحل النزاعات وتجنب استعمال القوة”.

وذكّر رئيس الحكومة، بطموح المغرب إلى أن تـمكن هذه القمة من تعزيز هذه العلاقات وإطلاق مجالات تعاون مبتـكرة، تكون كفيلة بالنهوض بالتنمية وتوطيد الأمن والاستقرار بقارتنا الأفريقية، وبـفتح آفاق أوسع أمام مستـقبـل العلاقات الأفريقية الروسية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0