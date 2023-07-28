فجَّر قنينة غاز وتسبب في وفاة طفلة.. إيقاف مواطن إيفواري بسلا

2023-07-28 / 11:16
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بسلا، في منتصف ليلة الخميس 27 يوليوز الجاري، من توقيف مواطن إيفواري مقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب، وذلك للاشتباه في تورطه في الايذاء العمدي المفضي للموت.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على إلقاء قنينة غاز صغيرة الحجم وسط كومة من العجلات المشتعلة بحي سيدي موسى بسلا، أثناء تجمع عدد من الأطفال والمراهقين، مما تسبب في انفجارها وإصابة شظاياها طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، وهو ما نجم عن ذلك وفاتها بالمستشفى متأثرة بتلك الجروح.

وقد أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، كما باشرت عناصر مسرح الجريمة القيام بالمعاينات التقنية اللازمة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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