محلل ..المغرب يتشكل من مغاربة العالم ومن بينهم الجالية اليهودية

اعترفت إسرائيل الأسبوع الماضي رسميا بسيادة المغرب على أراضي الصحراء المغربية ، ودراستها لفتح قنصلية بمدينة الداخلة التابعة للإقليم.

المحلل والمحامي المغربي، الخبير في العلاقات الدولية، الحسين كنون قال ، أن المغرب “ينهج سياسة الطموح والوضوح في العلاقات الدولية، في إطار علاقة رابح رابح”.

وأضاف : “المغرب يتشكل من مغاربة العالم ومن بينهم الجالية اليهودية”، في إشارة إلى أكثر من مليون إسرائيلي من أصول مغربية. ‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

واعتبر أن “الاعتراف جاء في وقته بالنظر إلى أن المغرب حقق انتصارا على جميع الأصعدة والدول العظمى استجابت واعترفت بالصحراء عندما قال العاهل المغربي في خطابه إن المغرب يرى العالم بنظارة الصحراء المغربية”. يقول لرويترز

وكان الملك محمد السادس قال في 20 غشت من العام الماضي “ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشركات”.

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