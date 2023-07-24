اولاد تايمة.. إيقاف شخص بتهمة ترويج المفرقعات والشهب النارية

2023-07-24 / 13:13
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بأولاد تايمة، يوم أمس الأحد 23 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، وذلك للإشتباه يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج الشهب النارية والمفرقعات المهربة.

وجرى توقيف المشتبه فيه، متلبسا بترويج المفرقعات على مستوى شارع التقدم بمدينة أولاد تايمة، وذلك قبل أن تسفر إجراءات الضبط والتفتيش عن العثور بحوزته على 811 وحدة من المفرقعات والشهب النارية من مختلف الأنواع.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مصدر هذه المواد المهربة وكذا كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية، التي تندرج في سياق المجهودات المبذولة لمكافحة ترويج المواد المتفجرة التي يشكل استعمالها خطرا كبيرا على سلامة الأشخاص والممتلكات.

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