4 قت.لى من أسرة واحدة في حادثة سير مأساوية بإقليم سيدي بنور

2023-07-24 / 12:23
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أحمد مصباح – الجديدة

قضى 4 أشخاص من أسرة واحدة نحبهم، جراء حادثة سير مروعة، وقعت فصولها الدموية، أمس الأحد، بتراب إقليم سيدي بنور.

وفي تفاصيل هذه الفاجعة، فإن اصطداما قويا حدث، زوال أمس، عند النقطة الكيلومترية 5، بتراب جماعة العطاطرة، بإقليم سيدي بنور، على الطريق الوطنية رقم 7، الرابطة بين سيدي بنور ومراكش، بين شاحنة من الحجم الكبير “رموك”، وسيارة عائلية، كانت تقل أسرة بأكملها، تتكون من الزوج والزوجة وابنيهما.

هذا، واستنفرت حادثة السير التي وصفت ب”التراجيدية”، السلطات المحلية والدركية، صاحبة الاختصاص الترابي، والتي انتقلت إلى مسرح النازلة، حيث أجرت الضابطة القضائية المعاينات والتحريات الميدانية، في إطار البحث الذي تجريه تحت إشراف النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية سيدي بنور؛ فيما نقلت سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية تباعا الضحايا إلى المستشفى، حيث تم إيداع جثتهم في مستودع حفظ الأموات، في انتظار مباشرة الإجراءات الضرورية، وتسليمها لذويها، قصد الدفن.

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