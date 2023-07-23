روما.. ناصر بوريطة يشارك في أشغال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة

2023-07-23 / 16:23
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هبة بريس _ ع الباز

شارك ناصر بوريطة،وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأحد 23 يوليوز الجاري. في العاصمة الإيطالية روما ، في أشغال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة.

وانطلقت يومه الأحد بروما، اشغال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة، بمشاركة عدد من القادة وممثلين لدول من أوروبا. وجنوب البحر المتوسط وإفريقيا.

وقالت الحكومة الإيطالية في بيان لها إن المؤتمر يهدف إلى تنظيم ظاهرة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز التنمية الاقتصادية. وفق نموذج جديد للتعاون بين الدول من خلال التخطيط المشترك، وتنفيذ المبادرات والمشاريع في ستة قطاعات رئيسية. هي الزراعة والبنية التحتية والتعليم والتدريب والرعاىة الصحية والماء والبيئة.

و يسعى المؤتمر غلى حشد كل الجهود الرامية لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وإطلاق “خارطة طريق دولية”. تتضمن إجراءات ملموسة لدفع التنمية الاقتصادية في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، حسب ما أكدته رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني

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