المغربية بشرى كربوبي تقود لقاء أمريكا و الفيتنام بمونديال السيدات
هبة بريس ـ رياضة
عينت لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الحكمة المغربية بشرى كربوبي لقيادة لقاء أمريكا و الفيتنام بمونديال نيوزلندا و أستراليا للسيدات.
و أعلنت لجنة التحكيم التابعة للفيفا عن طاقم تحكيم مباراة سيدات الولايات المتحدة الأمريكية و الفيتنام، و الذي ستقوده بشرى كربوبي.
و ستساعد كربوبي في مهمتها كل من مواطنتيها فتيحة الجرمومي و سكينة حمدي، فيما الحكمة الرابعة هي الكراوتية ايفانا مارتينتيش.
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2 تعليقات
لاحول ولا قوة الا بالله اللهم ان هذا منكر
كأس العالم للسيدات منكر عظيم