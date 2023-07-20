المغربية بشرى كربوبي تقود لقاء أمريكا و الفيتنام بمونديال السيدات

هبة بريس ـ رياضة

عينت لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الحكمة المغربية بشرى كربوبي لقيادة لقاء أمريكا و الفيتنام بمونديال نيوزلندا و أستراليا للسيدات.

و أعلنت لجنة التحكيم التابعة للفيفا عن طاقم تحكيم مباراة سيدات الولايات المتحدة الأمريكية و الفيتنام، و الذي ستقوده بشرى كربوبي.

و ستساعد كربوبي في مهمتها كل من مواطنتيها فتيحة الجرمومي و سكينة حمدي، فيما الحكمة الرابعة هي الكراوتية ايفانا مارتينتيش.

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