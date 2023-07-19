خبير : رسالة الملك إلى نتنياهو تؤكد العمل الدؤوب للمغرب لصالح السلام في الشرق الأوسط

هبة بريس

أكد رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية محمد بنحمو أن الرسالة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الوزير الأول الإسرائيلي السيد بنيامين نتنياهو، تؤكد العمل الدؤوب والمستمر الذي يقوم به المغرب خدمة للسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح بنحمو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الرسالة الملكية تؤكد مكانة المغرب والدور الذي يضطلع به في إيجاد الحل السلمي للنزاعات ومساهمته الإيجابية والحاسمة في تجاوز كل ما من شأنه تقويض جهود السلام في المنطقة.

كما أشار السيد بنحمو إلى أن الدعوة التي وجهها جلالة الملك إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة المملكة، تجسد الرغبة الصادقة لجلالته لمواصلة العمل من أجل إحياء عملية السلام والحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق سلام مستدام يضمن الأمن والاستقرار والازدهار للجميع.

وعلى المستوى الثنائي، يضيف بنحمو، ستشكل زيارة السيد نتنياهو للمغرب فرصة لتعزيز العلاقات بين البلدين والتي شهدت، منذ الاتفاق الثلاثي في دجنبر 2020 بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، دينامية إيجابية في إطار زخم سياسي مهم يطبعه تبادل مكثف للزيارات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري. وكان جلالة الملك قد بعث رسالة إلى السيد نتنياهو، أكد فيها جلالته أن القرار “الهام” لدولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها، والنظر إيجابيا في فتح قنصلية بمدينة الداخلة، “صائب ومتبصر”.

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