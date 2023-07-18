اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء.. نادية بوعيدة: انتصار كبير ومهم

هبة بريس

أكدت نادية بوعيدة، برلمانية عن كلميم أن الرسالة التي وجهها الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده للاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية انتصارا كبيرا ومهما يدخل في سياق الانتصارات المتتالية التي عرفتها قضية وحدتنا الترابية والتي يقودها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله من أجل الدفاع عن وحدتنا الترابية.

وذكرت البرلمانية، أن القرار التاريخي والعادل هو اعتراف بجدية الحل المغربي وهو الحكم الذاتي، كما يعتبر ضربة قوية لخصوم الوحدة الترابية ويعزز الموقف المغربي فيما يتعلق بوحدته الترابية.

وأشارت الرسالة الموجهة من طرف الوزير الأول الإسرائيلي لصاحب الجلالة نصره الله إلى أن القرار ستكون له انعاكاسات مباشرة على جميع وثائق عمل ومواقف دولة إسرائيل في المجتمع الدولي داخل الأمم المتحدة أو تموقعها داخل المنظمات الإقليمية والدولية.

وبالتالي، تختم البرلمانية، فهذا القرار اختراق مهم واستراتيجي يسجل لصالح الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله.

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