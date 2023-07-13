توقيفات إثر عمليات أمنية لمكافحة المخدرات بالبيضاء

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن الدار البيضاء لمكافحة ترويج المخدرات بقطاع المدينة العتيقة، أمس الأربعاء، عن توقيف 15 شخصا، من ضمنهم شخصان كانا يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن السلطات القضائية المختصة.

وأفاد مصدر أمني بأن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا قد أسفرت عن حجز مجموعة من جرعات مخدر “البوفا” والكوكايين، فضلا عن حجز علب من مادة بيكاربونات الصوديوم وقنينات بلاستيكية تستعمل في إعداد واستهلاك مخدر “البوفا”، وكذا حجز كمية من مخدر الشيرا وأسلحة بيضاء ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وحسب المصدر ذاته، تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف أن هذه الحصيلة تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها ولاية أمن الدار البيضاء بهدف تجفيف منابع تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف أنواعها.

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