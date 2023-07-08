وهبي: “حزبنا مستمر في الحكومة وسنظل أوفياء لتحالفنا”

هبة بريس

أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، انسجام وتماسك أحزاب التحالف الحكومي.

وقال وهبي في كلمته بالجلسة الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني للحزب، المنعقد يومه السبت “حزبنا مستمر في الحكومة الحالية، وسيظل أكبر داعم لها ولرئيس الحكومة بكل مسؤولية وأخلاق”.

وأضاف وهبي قائلا “سنظل من أكبر الأحزاب وفاء والتزاما داخل التحالف الحكومي، ومن أكثر الأحزاب انضباطا للدستور وللقرار الحكومي وتقديرا لمؤسسة رئاسة الحكومة”، معتبرا أن “تربية مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة تربية أصيلة، ترفض ازدواجية المواقف، أو ثقافة الطعن من الخلف، وتلتزم بالقرار الحكومي وتطبقه حرفيا، ولها حق التعليق عليه بشكل حر ومستقل”، وفق قوله

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