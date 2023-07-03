السكوري: مراقبة العمال الفلاحيين خارج الضيعات لا يدخل ضمن اختصاصاتنا

2023-07-03 / 17:00
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هبة بريس - لبنى ابروك

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن مراقبة العمال الزراعيين والفلاحيين خارج الضيعات الزراعية لا يدخل ضمن اختصاصات وزاته.

وقال الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين: “لكن، وزارة النقل قامت بوضع دفاتر تحملات بالنسبة لسائقي النقل المزدوج.”

وفي سنة 2022، يضيف الوزير، تم القيام بأزيد من 32 الف زيارة مراقبة، من ضمنها 1138 زيارة نظمت للوحدات العاملة في القطاع الفلاحي ،وجهوا فيها مفتشو الشغل 32  الف ملاحظة، من بينها 677 ملاحظة تتعلق بالحد الأدنى للأجور و1044 خاصة بالصندوق الوطتي للضمان الاجتماعي و14 الف ملاحظة تهم بطاقة الشغل، و6 الاف ملاحظة تتعلق بورقة الأداء.

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