فرنسا تلجأ لإسرائيل وتطلب مساعدتها لقمع الاحتجاجات

2023-07-02 / 20:36
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هبة بريس - وكالات

كشف شمعون نحماني، نائب رئيس قسم عمليات الشرطة الإسرائيلية أن نظيرتها الفرنسية طلبت المساعدة من أجل التعامل مع الاحتجاجات العنيفة بفرنسا.

وجاء تصريح نحماني خلال نقاش مع لجنة الأمن القومي حول الاعتقالات العنيفة للمتظاهرين.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن الطلب الفرنسي جاء من خلال وحدة المفاوضات الشرطية، حيث أمر مفوض الشرطة الإسرائيلية، يعكوف شبتاي، خلال الجلسة الأسبوعية لقيادة الشرطة صباح اليوم، كلا من قسم العمليات وقسم الاستخبارات ووحدة العلاقات الخارجية بدراسة تسليل أحداث أعمال الشغب العنيفة التي تحدث في فرنسا خلال الأيام الأخيرة على خلفية مقتل الفتى نائل مرزوق.

ووجه شبتاي خلال الجلسة، تعليمات لمختلف المسؤولين بدراسة أسباب الاحتجاجات والرد العنيف للمتظاهرين في فرنسا، فضلا عن تحليل أوامر الشرطة التي صدرت بخصوص ذلك، وكيفية تصرفها قبل الحدث الذي دفع إلى الاحتجاجات التي تحولت الى أعمال عنف في أنحاء فرنسا.

ومن المعروف أنّ الاحتجاجات العنيفة تتواصل في فرنسا لليوم الخامس على التوالي، بعد مقتل المراهق نائل مرزوق ذي الأصول الجزائرية على يدي شرطي، حيث تخللها أعمال شغب وعنف وانتشار لعشرات الآلاف من عناصر الشرطة، التي شملت قوات خاصة نشرت لمنع أعمال شغب، وتخريب ممتلكات انتشرت في أنحاء فرنسا وأسفرت عن اعتقال نحو 1500 شخص.

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