الملك محمد السادس

بلاغ للقصر حول خطاب الملك بمناسبة ثورة الملك والشعب

2023-06-30 / 10:13
0
هبة بريس _ الرباط

تشكل ثورة الملك والشعب المجيدة، التي يخلد المغاربة ذكراها في 20 غشت من كل سنة، ملحمة تاريخية تجسد التلاحم القوي والرباط الوثيق، الذي يجمع على الدوام بين العرش والشعب.

واعتبارا لكون ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة تأتي مباشرة بعد خطاب العرش بأيام معدودة، وقبل الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان، ونظرا لما أبانت عنه التجربة في هذا الشأن، فقد تقرر استمرار الاحتفال بذكرى ثورة 20 غشت الخالدة، دون توجيه خطاب ملكي سامي للأمة بهذه المناسبة.

وفي ما يلي بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي:

“تشكل ثورة الملك والشعب المجيدة، التي يخلد المغاربة ذكراها في 20 غشت من كل سنة، ملحمة تاريخية تجسد التلاحم القوي والرباط الوثيق، الذي يجمع على الدوام بين العرش والشعب.

إن هذه الذكرى الخالدة لا يمكن أن تقاس بالخطب ومظاهر الاحتفالات فقط، وإنما هي ذكرى غالية على قلوب جميع المغاربة ، ملكا وشعبا، لأنها تجسد قيم التضحية والوفاء بين ملك آثر المنفى على التفريط في سيادة وحرية وطنه، وبين شعب أبي هب للدفاع عن مقدساته، والتضحية بالنفس والنفيس من أجل عودة ملكه الشرعي إلى عرشه.

واعتبارا لكون ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة تأتي مباشرة بعد خطاب العرش بأيام معدودة، وقبل الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان، ونظرا لما أبانت عنه التجربة في هذا الشأن، فقد تقرر استمرار الاحتفال بذكرى ثورة 20 غشت الخالدة، دون توجيه خطاب ملكي سامي للأمة بهذه المناسبة.

كما أن جلالة الملك، بصفته أمير المؤمنين وملك البلاد، يحتفظ بقراره السامي بالتوجه إلى شعبه الوفي في أي وقت وفي أي مناسبة يرتئيها جلالته، حفظه الله.

وسيظل استمرار تخليد هذه الذكرى الغالية كعيد وطني، منارة مشعة في تاريخ المغرب، بكل ما تستوجبه رمزيتها من تظاهرات واحتفالات أكاديمية وثقافية وفنية ورياضية وغيرها، بجميع مناطق المملكة”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of في ندوة بمدريد.. دعوة الى دعم “الحكم الذاتي” بالصحراء

في ندوة بمدريد.. دعوة الى دعم “الحكم الذاتي” بالصحراء

2023-06-30 / 11:44
Photo of الخارجية الايرانية: نرحب بتطوير العلاقات مع المغرب

الخارجية الايرانية: نرحب بتطوير العلاقات مع المغرب

2023-06-29 / 17:43
Photo of إعادة انتخاب المغرب بالمجلس التنفيذي للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات

إعادة انتخاب المغرب بالمجلس التنفيذي للجنة الدولية الحكومية لعلوم…

2023-06-29 / 11:30
Photo of أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى ويتقبل التهاني

أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى ويتقبل التهاني

2023-06-29 / 11:15
Photo of مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يتعلق بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يتعلق بأكاديمية الحسن…

2023-06-28 / 10:56
Photo of مجلس المستشارين يصادق على 4 مشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة الصحية

مجلس المستشارين يصادق على 4 مشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة…

2023-06-28 / 09:30
Photo of لوديي يترأس اجتماعا للمجلس الإداري لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية

لوديي يترأس اجتماعا للمجلس الإداري لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية

2023-06-27 / 14:38
Photo of الملك: “متمنياتنا لشعب جيبوتي الشقيق باطراد التقدم والازدهار”

الملك: “متمنياتنا لشعب جيبوتي الشقيق باطراد التقدم والازدهار”

2023-06-27 / 12:29
Photo of بـروما.. المغرب يسلط الضوء على اختلاس التمويلات الإنسانية في إفريقيا

بـروما.. المغرب يسلط الضوء على اختلاس التمويلات الإنسانية في…

2023-06-27 / 10:39
Photo of ” النواب” يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بالمعهد العالي للقضاء

” النواب” يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بالمعهد…

2023-06-26 / 20:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق