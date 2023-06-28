الدوزي يزيل الستار عن تاريخ طرح جديده الفني

نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلن الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام عن موعد طرح جديده الفني باللهجة الريفية، و الذي حدده في يوم عيد الأضحى.

ونشر الدوزي عبر ذات المنصة مقطع فيديو وجه من خلاله رسالة إلى متابعيه قائلا: “هذا الفيديو خصيصا لناس الريف الجميل، دائما كيرسلولي رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كيقولولي علاش مزال ماسمعنا الدوزي كيغني الريفية رغم أنني غنيت بزاف ديال اللهجات وبزاف اللغات ولكن ريفية مازال، جا الوقت باش نصدرو أغنية ريفية”.

ومن جانب آخر، فإن آخر عمل غنائي للدوزي كان عبارة عن ديو بعنوان “عليك عليك”، والذي جمعه بالفنان العراقي سيف نبيل.

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