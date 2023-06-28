الدوزي يزيل الستار عن تاريخ طرح جديده الفني

2023-06-28 / 22:49
0
نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلن الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام عن موعد طرح جديده الفني باللهجة الريفية، و الذي حدده في يوم عيد الأضحى.

ونشر الدوزي عبر ذات المنصة مقطع فيديو وجه من خلاله رسالة إلى متابعيه قائلا: “هذا الفيديو خصيصا لناس الريف الجميل، دائما كيرسلولي رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كيقولولي علاش مزال ماسمعنا الدوزي كيغني الريفية رغم أنني غنيت بزاف ديال اللهجات وبزاف اللغات ولكن ريفية مازال، جا الوقت باش نصدرو  أغنية ريفية”.

ومن جانب آخر، فإن آخر عمل غنائي للدوزي كان عبارة عن ديو بعنوان “عليك عليك”، والذي جمعه بالفنان العراقي سيف نبيل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لقاء بونو و أبوهشيمة و عمرو دياب يلهب منصات التواصل الاجتماعي

لقاء بونو و أبوهشيمة و عمرو دياب يلهب منصات…

2023-06-28 / 19:20
Photo of بسبب تعرضه للنصب.. فارس كرم يلغي حفلته بدبي

بسبب تعرضه للنصب.. فارس كرم يلغي حفلته بدبي

2023-06-28 / 15:50
Photo of رسمياً.. تأكيد وفاة الممثل البريطاني جوليان ساندز بعد 5 أشهر من اختفائه

رسمياً.. تأكيد وفاة الممثل البريطاني جوليان ساندز بعد 5…

2023-06-28 / 12:33
Photo of “فاتن اليوسفي” تشيد بأداء “فاطمة الزهراء بناصر” في مسلسل ” عايشة “

“فاتن اليوسفي” تشيد بأداء “فاطمة الزهراء بناصر” في مسلسل…

2023-06-27 / 22:10
Photo of وزارة “بنسعيد” بصدد حماية الموروث الثقافي المغربي

وزارة “بنسعيد” بصدد حماية الموروث الثقافي المغربي

2023-06-27 / 21:26
Photo of فيفي عبده تخضع لجراحة في لبنان و تكشف حالتها الصحية

فيفي عبده تخضع لجراحة في لبنان و تكشف حالتها…

2023-06-27 / 16:47
Photo of سعيد خلاف لهبة بريس:”لي وقع فمراكش يبقى في مراكش” لا علاقة له ب”قسم 8″

سعيد خلاف لهبة بريس:”لي وقع فمراكش يبقى في مراكش”…

2023-06-27 / 16:14
Photo of سميرة قادري تطرح جديدها الفني

سميرة قادري تطرح جديدها الفني

2023-06-27 / 14:05
Photo of وجدة .. المايسترو “أمين بودشارت” يبدع بمعزوفاته الموسيقية

وجدة .. المايسترو “أمين بودشارت” يبدع بمعزوفاته الموسيقية

2023-06-26 / 22:16
Photo of طاليس يعلق على نجاح والدته:” كنحبك أمي و فخور بك”

طاليس يعلق على نجاح والدته:” كنحبك أمي و فخور…

2023-06-26 / 20:25

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق