مكناس.. إيقاف شخص وحجز 1500 قرص طبي مخدر

2023-06-27 / 09:56
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هبة بريس

تمكنت فرقة محاربة العصابات بولاية امن مكناس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مساء يوم الإثنين 26 يونيو الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية يبلغ من العمر 41 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى نقطة المراقبة بمدخل مدينة مكناس، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة خفيفة قادما من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز ما مجموعه 1500 قرص طبي من مختلف الأنواع، فضلا عن حجز مبلغ 15 ألف درهم يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد التقاطعات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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