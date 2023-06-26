انتخاب المغرب لرئاسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضات الإلكترونية

هبة بريس _ رياضة

انتخب رئيس الجامعة الملكية المغربية للألعاب الإلكترونية، هشام الخليفي، اليوم الإثنين بالدار البيضاء، رئيسا للكونفدرالية الإفريقية للرياضات الإلكترونية، وذلك خلال الجمع العام التأسيسي للكونفدرالية الذي عقد بمشاركة 40 بلدا.

وفي هذا الصدد، أعرب أعضاء الكونفدرالية عن خالص شكرهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللمملكة المغربية على استضافة هذا الجمع التأسيسي الذي يشكل خطوة مهمة في تطوير الرياضة الإلكترونية في إفريقيا.

وبالمناسبة، أكد السيد الخليفي أن الكونفدرالية الإفريقية ستلعب دورا مهما في تطوير وتعزيز الرياضة الإلكترونية في إفريقيا، وهي قارة تزخر بالمواهب والشباب وعشاق الرياضات الإلكترونية.

وأشار إلى أن الكونفدرالية الإفريقية، ثمرة للتصميم المشترك على إنشاء منصة من شأنها تعزيز التبادل والتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في الرياضة الإلكترونية في إفريقيا.

وأضاف خلال هذا الجمع الذي عرف حضور ممثل وزارة الشباب والثقافة والتواصل أن “هذه بداية حقبة جديدة للرياضات الإلكترونية في إفريقيا. نحن مصممون على جعل إفريقيا فاعلا رئيسيا في صناعة الرياضة الإلكترونية العالمية، من خلال خلق الفرص للاعبين الموهوبين، وتعزيز الاندماج و الحماس بين الجماهير”.

من جانبه، اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ،فيصل العرايشي، أن تأسيس الكونفدرالية الإفريقية للرياضات الإلكترونية يشكل نقطة تحول مهمة في التبادلات بين البلدان الإفريقية وشبابها، مما يضمن أن الرياضة الإلكترونية في تطور كامل مع عدد متزايد من الممارسين.

وقال إن “اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية جنبا إلى جنب مع اللجان الوطنية الأولمبية الأخرى في جميع أنحاء العالم، ستبذل قصارى جهدها لدعم الرياضات الإلكترونية”، مؤكدا أن الرياضة الإلكترونية هي اليوم في قلب اهتمامات وأنشطة الشباب الرئيسية.

وأضاف أن إنشاء الكونفدرالية الإفريقية هي الخطوة الأولى في مسيرة طويلة ستؤتي ثمارها على نطاق قاري.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز وتطوير النظام البيئي لهذه الممارسة في إفريقيا من خلال الجمع بين هيئات إدارة الرياضة الإلكترونية الوطنية في جميع البلدان الإفريقية. هذه الهيئات هي أيضا منظمات قائمة، معترف بها من قبل المنظمات الدولية مثل الاتحادات والوكالات الحكومية الأجنبية ولديها إجراءات معترف بها.

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