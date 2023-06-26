لقجع : الحكومة ستعالج معضلة “القطاع غير المهيكل”

2023-06-26 / 19:11
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هبة بريس _ الرباط

اشاد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بأهمية توسيع الوعاء الضريبي وتخفيف الضغط الضريبي في كل إصلاح جبائي.

وأوضح لقجع في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب اليوم الاثنين، أنه من الضروري تفادي التشجيعات الضريبية، والتي تعرف انخفاضا ملومسا، تظهره كل التقارير المصاحبة لقوانين المالية.

وأشار أن الإصلاح الضريبي بدأ منذ سنة 2020، وفي سنة 2023 تم تنزيل عدد من الإجراءات المهمة في هذا الإطار، خاصة فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، ثم الضريبة على الشركات.

وقال إن الحكومة ستبدأ معالجة القطاع غير المهيكل الذي يشكل عبء كبيرا على تطور الاقتصاد الوطني.

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