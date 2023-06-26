أخنوش يتفقد مجموعة من المشاريع التنموية بأكادير

2023-06-26 / 13:24
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هبة بريس

قام رئيس المجلس الجماعي لأكادير، عزيز أخنوش، رفقة والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير-إداوتنان، أحمد حجي، والوفد المرافق بهما، أول أمس السبت بأكادير، بزيارة تفقدية لمجموعة من المشاريع التنموية التي تندرج في إطار برنامج التهيئة الحضرية لأكادير 2020-2024، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

واستهل الوفد زيارته بالاطلاع على تفاصيل تهيئة شبكة الطرق الفرعية التي شملت أحياء تلبرجت، بوتشكات والمنطقة السياحية. حيث تم تعزيز شبكة الطرق، تهيئة الأرصفة، تجويد وتقوية شبكة الإنارة وإحداث المساحات الخضراء.

كما تفقد الوفد ساحة التامري- سينما الصحراء، التي تعتبر من الساحات العمومية العريقة للمدينة، والتي استفادت كذلك من إعادة تهيئة بتصميم جديد على مساحة 400 متر مربع، مع تجويد الأثاث الحضري، إحداث المشاتل، تقوية وتجويد الإضاءة العمومية.

وزار الوفد بعد ذلك سوق تلبرجت التاريخي، بعد تهيئته وإعادة هيكلته حيث اطلع على المحلات التجارية والمرافق الجديدة التي تم إحداثها من أجل الارتقاء بجودة الفضاء للتجار والساكنة.

كما أشرف رئيس المجلس الجماعي لأكادير على افتتاح حديقة “أولهاو” بعد إعادة تأهيلها على مساحة 2,5 هكتار. إذ تعتبر هذه الحديقة، الفضاء الأخضر الثالث الذي تم تسليمه مؤخرا بعد حديقة إبن زيدون بتلبرجت، وحديقة عبد الرحمن اليوسفي بحي الداخلة، في انتظار افتتاح حديقة للامريم الأسبوع المقبل.

وبالمناسبة، حضر الوفد فعاليات الحفل الموسيقي الذي تنظمه جماعة أكادير للاحتفاء باليوم العالمي للموسيقى، والذي نشطته أوركسترا المعهد البلدي للموسيقى، بالمدرج المفتوح للحديقة والذي يتسع لأكثر من 400 متفرج.

من جهة أخرى، اطلع الوفد على اللمسات الأخيرة لأشغال تهيئة متحف إعادة بناء أكادير، الذي يحتضنه المقر السابق لبنك المغرب، حيث يشكل هذا المتحف لبنة سوسيو-ثقافية جديدة بمواصفات عالمية، تسعى إلى تثمين الموروث الثقافي للمدينة والحفاظ عليه.

وخصصت تيمة المتحف لإعادة إعمار المدينة بعد زلزال 1960. حيث يعرض مجموعة من الصور الأرشيفية، ومخططات معمارية، و وسائط فيديو وأشرطة توثق وتعرض شهادات حية، وأخرى تحسيسية حول زلزال أكادير.

وسيشكل المتحف إضافة نوعية إلى سلسلة من المتاحف التي تم إحداثها بالمدينة من قبيل متحف الفن الذي تم افتتاحه أواخر شهر أبريل الماضي، ومتاحف أخرى سترى النور قريبا.

وتكتسي هذه المشاريع، التي تم تسليمها خلال هذه الزيارة، أهمية بالغة، وتشكل متنفسا جديدا من شأنه أن يرتقي بجودة الحياة لساكنة أكادير، كما ستساهم هذه المشاريع في الجاذبية السياحية للمدينة مع حلول موسم الصيف.

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