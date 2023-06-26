جنات :”في الصعيد المصري الناس طبعهم قريب من طبعنا في المغرب”

2023-06-26 / 13:51
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القسم الفني: هبة بريس

حلت الفنانة المغربية جنات ضيفة على راديو إنرجي 92.1 مع المذيع محمد طارق أضا والمذيعة سارة المنذر، متحدثةً عن العديد من الجوانب في مشوارها الفني.

وعلقت الفنانة المغربية جنات على التريند الذي تصدرته بملابسها الصعيدية، قائلة :”إن الصدفة هي السبب”، مشيرة أنها كانت توجد في إحدى محافظات الصعيد التي ينتمي لها زوجها والتقطت تلك الصور ولم تتوقع أنها ستتحول لتريند، “جوزي صعيدي والجلابية اللي ظهرت بيها كانت جلابية حمايا.. في الصعيد الناس طبعهم قريب من طبعنا في المغرب”.

وتحدثت جنات عن وقف أغنيتها التفاح والفراولة عبر موقع اليوتيوب، قائلة:” ما حدث من الشخص صاحب القضية خطوة سيئة جدا اتعملت بمنتهى الجهل والسذاجة وهو إنسان مؤذي جدا؛ لأن الشهرة مش بتيجي كده بتيجي بالتعب”.

و أضافت :” لحن أغنيتي مش شبه أغنيته وهو قايم على فلكلور للملحن الكبير محمد الصاوي، مش هاسيب حقي، خاصة لما عرفت إنه اتهم قبل كده الكينج محمد منير في أغنية من أغانيه، يبدو إنه يسعى لإثارة الجدل من وقت لآخر، لازم يعرف أن تشابه المقامات لا يعني السرقة.”

وعن رأيها في الذكاء الاصطناعي وعن تأثيره على الأغاني والمطربين في الوقت الحالي، قالت جنات:”مفيش حاجة بتعوض الإنسان.. أتمنى تكون موضة وتخلص”.

وعن ابنتها جنات قالت: ابنتي الصغيرة جنات، تتمنى الغناء معي في أي حفلة، وتطلب ذلك طوال الوقت، لكنها بالطبع ما زالت صغيرة جدا.”

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