قبيل العيد.. توافد كبير على المحطات الطرقية ومواطنون يشتكون من غلاء التذاكر

هبة بريس - الرباط

أيام قليلة قبيل عيد الأضحى، تعرف مختلف المحطات الطرقية بالمغرب حركية نشيطة وغير مألوفة.

ويتوافد يوميا العشرات من المواطنين على محطات حافلات نقل المسافرين بعدد من المدن، وخاصة الكبرى، بهدف التنقل الى مدنهم الأصل لقضاء هذه المتاسبة مع عائلاتهم.

وفي هذا الصدد، سجل عدد من المواطنين ارتفاعا كبيرا لأسعار تذاكر حافلات المسافرين.

وعبر عدد من المواطنين عن سخطهم بسبب هذا الارتفاع الملحوظ والكبير، لافتين أن سعر تنقلهم بالحافلة تضاعف حوالي مرتين عن السعر المألوف.

ودعا مواطنون، الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة النقل الى التدخل لمراقبة الأسعار ولمواصلة دعم القطاع حماية للقدرة الشرائية للمغاربة ولتعريفة تنقلاتهم.

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