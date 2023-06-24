استئنافية الحسيمة ترفع عقوبة مــ..ــغتصب فتاة قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة

هبة بريس - الحسيمة

قررت محكمة الاستئناف بالحسيمة، الرفع من العقوبة السجنية لأحد المدانين ابتدائيا في قضية اغتصاب فتاة قاصر يقل عمرها عن 18 سنة.

وكانت الحكم الابتدائي قد أدان المتهم بثماني سنوات سجنا نافذة، حيث تقرر رفع العقوبة السجنية إلى 12 سنة نافذة، بالنظر إلى الجرم البشع الذي ارتكبه المدان في حق الضحية.

واعتقل المتهم في وقت سابق ، بتهمة التغرير بفتاة قاصر معروفة بضعف قواها العقلية وهتك عرضها .

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