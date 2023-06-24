استئنافية الحسيمة ترفع عقوبة مــ..ــغتصب فتاة قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة

2023-06-24 / 18:15
0
هبة بريس - الحسيمة

قررت محكمة الاستئناف بالحسيمة، الرفع من العقوبة السجنية لأحد المدانين ابتدائيا في قضية اغتصاب فتاة قاصر يقل عمرها عن 18 سنة.

وكانت الحكم الابتدائي قد أدان المتهم بثماني سنوات سجنا نافذة، حيث تقرر رفع العقوبة السجنية إلى 12 سنة نافذة، بالنظر إلى الجرم البشع الذي ارتكبه المدان في حق الضحية.

واعتقل المتهم في وقت سابق ، بتهمة التغرير بفتاة قاصر معروفة بضعف قواها العقلية وهتك عرضها .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نشرة إنذارية: موجة حر شديدة من الأحد إلى الثلاثاء بهذه المناطق

نشرة إنذارية: موجة حر شديدة من الأحد إلى الثلاثاء…

2023-06-24 / 17:43
Photo of رؤساء المؤسسات التعليمية بسطات يقاطعون التكوينات ويطالبون بتحديد الاختصاصات

رؤساء المؤسسات التعليمية بسطات يقاطعون التكوينات ويطالبون بتحديد الاختصاصات

2023-06-24 / 16:56
Photo of محكمة جرائم الأموال تفرج عن رئيس جماعة غياثة الغربية بكفالة مالية

محكمة جرائم الأموال تفرج عن رئيس جماعة غياثة الغربية…

2023-06-24 / 16:21
Photo of إسبانيا والمغرب ملتزمان التزاما راسخا بمواصلة جهودهما في مجال التدبير الإنساني للحدود

إسبانيا والمغرب ملتزمان التزاما راسخا بمواصلة جهودهما في مجال…

2023-06-24 / 15:48
Photo of الحبس النافذ لنائب رئيس مقاطعة بفاس بتهمة هت.ك عرض فتاة معاقة ذهنيا

الحبس النافذ لنائب رئيس مقاطعة بفاس بتهمة هت.ك عرض…

2023-06-24 / 15:38
Photo of مسابقة “أطروحتي حول الدفاع عن الوحدة الترابية في عشرة دقائق” .. تتويج 4 باحثين

مسابقة “أطروحتي حول الدفاع عن الوحدة الترابية في عشرة…

2023-06-24 / 15:00
Photo of بحضور عامل تازة.. تدشين الخزان الكبير للماء الصالح للشرب لتازة العليا

بحضور عامل تازة.. تدشين الخزان الكبير للماء الصالح للشرب…

2023-06-24 / 14:24
Photo of رئيس جامعة سطات يفك لغز تسجيل 30.000 طالب وطالبة بقاعدة البيانات ” فيديو”

رئيس جامعة سطات يفك لغز تسجيل 30.000 طالب وطالبة…

2023-06-24 / 14:14
Photo of موثقة بالدار البيضاء تستنجد بوكيل الملك بسبب التشهير

موثقة بالدار البيضاء تستنجد بوكيل الملك بسبب التشهير

2023-06-24 / 12:50
Photo of إنزكان : فيديو يورط شيخ ثمانيني متهم بهت.ك عرض طفل

إنزكان : فيديو يورط شيخ ثمانيني متهم بهت.ك عرض…

2023-06-24 / 12:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق