محكمة جرائم الأموال تفرج عن رئيس جماعة غياثة الغربية بكفالة مالية

هبة بريس _ تازة

قرر قاضي التحقيق، بمحكمة جرائم الأموال بفاس أول أمس الخميس، الإفراج عن قاسم الشنوف الرئيس الحالي لمجلس جماعة غياثة الغربية ضواحي تازة عن حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، ومقاولين وموظفين بذات الجماعة بكفالة مالية، والسراح لموظفين آخرين في المجلس نفسه.

وأفادت مصادر مطلعة لجريدة ” هبة بريس ” الإلكترونية، فقد قرر قاضي التحقيق، متابعة بلقاسم الشنوف ومن معه في حالة سراح، بعد أدائهم لكفالة مالية تقدر ب 14 مليون سنتيم .

واسترسلت المصادر ذاتها، أن قاسم الشنوف الرئيس الحالي لجماعة غياثة الغربية بدائرة وادي أمليل، أدى كفالة مالية قدرها 8 مليون سنتيم، ومقاولين إثنين ب 40 ألف درهم وموظف بذات الجماعة 20 ألف درهم.

وأضاف ذات المصدر، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس، أحال ملف الإختلالات المالية والتدبيرية لجماعة غياثة الغربية على قاضي التحقيق، بعدما طالب في ملتمسه متابعة رئيس الجماعة السابق /الحالي ومجموعة من المقاولين والموظفين بناء على التهم الموجهة إليهم في تقارير التفتيش .

جدير بالذكر ، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس قسم جرائم الأموال ،قرر تقديم رئيس مجلس جماعة غياثة الغربية قاسم الشنوف ومجموعة من المقاولين وموظفين بوم الخميس 22 يونيو الجاري على أنظارها للتحقيق في شبهة خروقات واختلالات مالية همت تسيير مجلس الجماعة في الفترة الممتدة ما بين 2017 وسنة 2020.

الملف الذي تمت إحالته من قبل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس على الفرقة الجهوية للدرك الملكي بفاس وتم فتح بحث معمق في الموضوع، ليخلص إلى وجود شبهة اختلالات تدبيرية و مالية بهذه الجماعة، حيث تقرر تقديم رئيس جماعة غياثة الغربية بلقاسم الشنوف ومقاولين وموظفين صباح يوم الخميس أمام أنظار جنايات فاس بالمنسوب إليهم.

هذا وربطت جريدة هبة بريس الإتصال بالمعني بالأمر للحصول على رأيه في الموضوع غير أنه تخلف عن موعده في الإدلاء بتصريحات في هذا الموضوع.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0