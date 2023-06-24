بحضور عامل تازة.. تدشين الخزان الكبير للماء الصالح للشرب لتازة العليا

ع محياوي _ هبة بريس

قبيل لحظات من انعقاد المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة، أشرف عامل إقليم تازة السيد مصطفى المعزة صبيحة أول أمس الخميس 22 يونيو 2023، رفقة رؤساء المصالح الأمنية والخارجية بمدينة تازة وكذا بمعية ممثلي كل من وزارة الداخلية ووزراة الاقتصاد والمالية وبحضور عدد من رؤساء أقسام ومصالح الوكالة ومختلف المنابر الإعلامية على تدشين الخزان الكبير للماء الصالح للشرب لتازة العليا، حيث تقدر تكلفة إنجازه ب 9.404.763 مليون درهم.

وتضم هذه المنشأة المائية ذات سعة 4000 متر مكعب أحدث التجهيزات الهيدروليكية وكذا وحدة التحكم عن بعد ووحدة المعالجة بالكلور، حيث تفضل السيد المدير العام للوكالة بتقديم شرح مفصل عنها للسادة الحضور خلال زيارة هذا الموقع.

ويأتي الشروع في استغلال هذه المنشأة الهامة بالتزامن مع فترة عيد الأضحى المبارك والتي تشهد اقبالا كبيرا على استهلاك الماء الشروب، حيث ستشكل دعامة قوية في تأمين تزويد ساكنة مدينة تازة بهذه المادة الحيوية، فضلا عن الرفع من استقلالية التزويد والتي ستصل ل 23 ساعة صيف سنة 2023 ووضع خزانين اخريين رهن الخدمة.

هذا وتجدر الإشارة أن ساكنة تازة وحسب ما عاينته هبة بريس تنوه بمجهودات الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة وبمديرها العام ، مدير في المستوى المطلوب لساكنة تازة خبرة عالية في الميدان.

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