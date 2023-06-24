بحضور عامل تازة.. تدشين الخزان الكبير للماء الصالح للشرب لتازة العليا

2023-06-24 / 14:24
0
ع محياوي _ هبة بريس

قبيل لحظات من انعقاد المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة، أشرف عامل إقليم تازة السيد مصطفى المعزة صبيحة أول أمس الخميس 22 يونيو 2023، رفقة رؤساء المصالح الأمنية والخارجية بمدينة تازة وكذا بمعية ممثلي كل من وزارة الداخلية ووزراة الاقتصاد والمالية وبحضور عدد من رؤساء أقسام ومصالح الوكالة ومختلف المنابر الإعلامية على تدشين الخزان الكبير للماء الصالح للشرب لتازة العليا، حيث تقدر تكلفة إنجازه ب 9.404.763 مليون درهم.

وتضم هذه المنشأة المائية ذات سعة 4000 متر مكعب أحدث التجهيزات الهيدروليكية وكذا وحدة التحكم عن بعد ووحدة المعالجة بالكلور، حيث تفضل السيد المدير العام للوكالة بتقديم شرح مفصل عنها للسادة الحضور خلال زيارة هذا الموقع.

ويأتي الشروع في استغلال هذه المنشأة الهامة بالتزامن مع فترة عيد الأضحى المبارك والتي تشهد اقبالا كبيرا على استهلاك الماء الشروب، حيث ستشكل دعامة قوية في تأمين تزويد ساكنة مدينة تازة بهذه المادة الحيوية، فضلا عن الرفع من استقلالية التزويد والتي ستصل ل 23 ساعة صيف سنة 2023 ووضع خزانين اخريين رهن الخدمة.

هذا وتجدر الإشارة أن ساكنة تازة وحسب ما عاينته هبة بريس تنوه بمجهودات الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة وبمديرها العام ، مدير في المستوى المطلوب لساكنة تازة خبرة عالية في الميدان.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of استئنافية الحسيمة ترفع عقوبة مــ..ــغتصب فتاة قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة

استئنافية الحسيمة ترفع عقوبة مــ..ــغتصب فتاة قاصر من ذوي…

2023-06-24 / 18:15
Photo of نشرة إنذارية: موجة حر شديدة من الأحد إلى الثلاثاء بهذه المناطق

نشرة إنذارية: موجة حر شديدة من الأحد إلى الثلاثاء…

2023-06-24 / 17:43
Photo of رؤساء المؤسسات التعليمية بسطات يقاطعون التكوينات ويطالبون بتحديد الاختصاصات

رؤساء المؤسسات التعليمية بسطات يقاطعون التكوينات ويطالبون بتحديد الاختصاصات

2023-06-24 / 16:56
Photo of محكمة جرائم الأموال تفرج عن رئيس جماعة غياثة الغربية بكفالة مالية

محكمة جرائم الأموال تفرج عن رئيس جماعة غياثة الغربية…

2023-06-24 / 16:21
Photo of إسبانيا والمغرب ملتزمان التزاما راسخا بمواصلة جهودهما في مجال التدبير الإنساني للحدود

إسبانيا والمغرب ملتزمان التزاما راسخا بمواصلة جهودهما في مجال…

2023-06-24 / 15:48
Photo of الحبس النافذ لنائب رئيس مقاطعة بفاس بتهمة هت.ك عرض فتاة معاقة ذهنيا

الحبس النافذ لنائب رئيس مقاطعة بفاس بتهمة هت.ك عرض…

2023-06-24 / 15:38
Photo of مسابقة “أطروحتي حول الدفاع عن الوحدة الترابية في عشرة دقائق” .. تتويج 4 باحثين

مسابقة “أطروحتي حول الدفاع عن الوحدة الترابية في عشرة…

2023-06-24 / 15:00
Photo of رئيس جامعة سطات يفك لغز تسجيل 30.000 طالب وطالبة بقاعدة البيانات ” فيديو”

رئيس جامعة سطات يفك لغز تسجيل 30.000 طالب وطالبة…

2023-06-24 / 14:14
Photo of موثقة بالدار البيضاء تستنجد بوكيل الملك بسبب التشهير

موثقة بالدار البيضاء تستنجد بوكيل الملك بسبب التشهير

2023-06-24 / 12:50
Photo of إنزكان : فيديو يورط شيخ ثمانيني متهم بهت.ك عرض طفل

إنزكان : فيديو يورط شيخ ثمانيني متهم بهت.ك عرض…

2023-06-24 / 12:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق