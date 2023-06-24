فاس.. إيقاف سيدة بحوزتها أزيد من 3 آلاف قرص طبي مخدر

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن فاس بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 24 يونيو الجاري، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 29 سنة، يشتبه في تورطها في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيها متلبسة بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتها على 3330 قرص مهلوس، من بينها 2580 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة و750 قرص من مخدر “إكستازي”، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

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