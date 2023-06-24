إنزكان : فيديو يورط شيخ ثمانيني متهم بهت.ك عرض طفل

2023-06-24 / 12:13
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

وضعت النيابة العامة، شيخ ثمانيني رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد إتهامه بهتك عرض طفل في ربيعه الرابع بجماعة القليعة بإنزكان .

و تفجرت هذه الفضيحة، بعدما قام طفل آخر بتصوير مقطع فيديو عبر الهاتف يظهر فيه الشيخ مع الطفل الضحية، قبل أن تكتشف الأسرة ذلك وتتوجه بشكاية مرفقة بالشريط، ليتم اعتقال الشيخ الذي تشبت بالنكران لكل اتهامات أسرة الطفل الضحية.

وينتظر أن يحال المتهم، في الأسبوع المقبل، على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير، التي يتوقع أن تتابع فصولها عدد من لفعاليات الجمعوية والحقوقية المهتمة بالأطفال لمؤازرة الضحية القاصر، بعد تعبير عدد من سكان القليعة.

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