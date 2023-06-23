المصادقة على عدد من الاتفاقيات الشراكة لغرفة الصناعة التقليدية بدورة تاونات

هبة بريس

محياوي _ هبة بريس

صادقت بالاجماع الجمعية العامة العادية لغرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس المنعقدة بمقر عمالة إقليم تاونات يوم أمس الخميس 22 يونيو 2023، تحت رئاسة ” عبد المالك البوطيين ” رئيس الغرفة وحضور السادة الكاتب العام بعمالة تاونات والنائب البرلماني ممثل الغرفة بمجلس المستشارين والمدير الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وأعضاء المكتب وعدد كبير من أعضاء الغرفة على مشروع اتفاقية الشراكة والتعاون بين غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس ـ مكناس وغرفة التجارة البلجيكية بالمغرب و على مشروع اتفاقية شراكة وتعاون بين غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس ـ مكناس وجمعية تازة مبادرة ومشروع اتفاقية الشراكة والتعاون بين غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس ـ مكناس وغرفة ZIGUICHOR بالسنغال

وانكبت الجمعية العامة على تقييم معارض الصناعة التقليدية المنظمة من طرف الغرفة من يناير 2023 إلى حدود 31 ماي 2023.

وأبرز التقرير المقدم للجمعية العامة للغرفة المتعلق بمعارض منتوجات الصناعة التقليدية المنظمة من طرف الغرفة من بداية سنة 2023 إلى غاية شهر ماي من نفس السنة على النجاح الباهر الذي عرف معرض منتوجات الصناعة بمدينة خضيرة والذي بلغ عدد زواره خمسون ألف زائرة وزائر،حيث بلغ حجم المبيعات 2.160.000.00 درهم وأوضح التقرير أن الغرفة نظمت خلال هذه المدة ثمانية معارض دولية وجهوية ومحلية وبلغ عدد الحرفيين المشاركين في هذه التظاهرات 220 صانعة وصانع تقليدي بالجهة وبلغ عدد الزوار 235.000 زائرة وزائر بينما بلغ حجم المبيعات 3297.960.00.

وخلال كلمته الافتتاحية أشار السيد عبد المالك البوطيين رئيس الغرفة ، أن انعقاد هذه الدورة تأتي في ظرف يشهد ميلاد مشاريع متميزة بقطاع الصناعة التقليدية ونخص بالذكر المشاريع المندرجة في إطار اتفاقية الشراكة المتعلقة بمحور الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم تاونات، التي تجسد بشكل ملموس الاهتمام الكبير لتعزيز البنية التحتية للقطاع للنهوض بالأنشطة الاقتصادية المذرة للدخل، من خلال مساهمة وإشراك كل الفاعلين الترابيين في التنمية بالإقليم تنفيذا للرؤية الإستراتيجية الشاملة للتنمية المحلية المندمجة لإقليم تاونات.

في هذا السياق، دأبت الوزارة الوصية على القطاع وممثليها على مستوى الجهة والسيد والي جهة فاس – مكناس والسيد عامل عمالة إقليم تاونات وهيئتنا المنتخبة بالانخراط الكلي في هذه الدينامية بالعمل الدائم، البناء، والمثمر الذي يهدف إلى إبراز المؤهلات التي يزخر بها الإقليم..

وأشاد رئيس الغرفة بحرارة على أيدي كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاز هذه المشاريع، التي تشكل نواة حقيقية للنهوض بالنسيج الحرفي وإخراجه من القطاع غير المهيكل إلى قطاع أصبح يتوفر على بنيات تحتية حديثة ملائمة، تستهدف تنظيم هذه الأنشطة الحرفيية.

وتطرق رئيس الغرفة للبرامج والمخططات والاستراتيجيات الجهوية والوطنية التي انخرطت فيها بلادنا، ولعل أهمها الورش الكبير الذي يحظى بالعناية الملكية السامية المتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تهدف بالأساس إلى تطوير الرأسمال البشري والنهوض بأوضاع الأجيال الصاعدة من الشباب وتحسين الدخل والاندماج الاقتصادي لهم؛ فقد ارتأت غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس- مكناس، عقد اتفاقيات شراكة وتعاون من أجل تشجيع ومواكبة الصناع التقليديين للإنخراط في هذه البرامج للنهوض بأوضاعهم الاجتماعية من خلال مساعدتهم في تمويل هذه المشاريع المذرة للدخل، ولخلق فرص للشغل وتحقيق الالتقائية بين مختلف تدخلات الفاعلين الآخرين من الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية والغرف المهنية، في هذا الورش الملكي الهام بهدف الرفع من مردودية المشاريع المنجزة وتتبع المشاريع التي في طور الانجاز، إذ يعتبر قطاع الصناعة التقليدية من القطاعات ذات الأولوية من حيث الاستفادة من التمويل بالنسبة لبرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

الأساسية للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية والرفع من تنافسيته، ويعد التسويق إحدى أهم هذه الدعامات الرئيسية وعلى مستوى آخر أكد رئيس الغرفة أن هذه المؤسسة انخرطت بمعية شركائها في الداخل والخارج بالانفتاح على أسواق دولية جديدة للتعريف بالمنتوج التقليدي المغربي وفي نفس الوقت النهل من التجربة والخبرة الأجنبية، من خلال إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون في مجال التسويق عبر تنظيم

معارض للصناعة التقليدية للترويج والإنعاش، والرفع من شعب التكوين والتأطير عبر تبادل التجارب بين المهنيين بهدف دعم قدراتهم وإمكانياتهم، والعمل على توحيد الرؤى والأهداف بين مؤسستنا المنتخبة ومختلف الفاعلين بالجهة لتمكين قطاع الصناعة التقليدية بجهة فاس ـ مكناس من الإصلاحات الهيكلية الضرورية والعميقة وتعزيز بنياته التحتية وهياكله البنيوية والرفع من قدرته التنافسية داخل المغرب وخارجه.

كما تطرق لنجاح العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0