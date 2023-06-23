مؤثرة مغربية بفرنسا تتهم جمعية “أطلس كيندير” بمراكش بالنصب.. والأخيرة ترد

2023-06-23 / 18:18
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هبة بريس

كشفت مؤثرة مغربية تعيش بفرنسا عبر بث مباشر في موقع التواصل الاجتماعي عن تعرضها للنصب من طرف جمعية بمراكش.

وفي تفاصيل الواقعة، اتهمت المؤثرة المغربية جمعية اطلس كيندير بالنصب عليها في مبلغ مالي يفوق 200 مليون سنتيم .

وذكرت المؤثرة المغربية، أنه بعد زيارات عديدة للجمعية طلب منها رئيس الجمعية المسمى ر.م جمع تبرعات بهدف استكمال تشييد المؤسسة ببنايات جديدة لفائدة الاطفال المتخلى عنهم .

وبعد عودتها الى فرنسا، شرعت المؤثرة المغربية في عملية جمع التبرعات رفقة أفراد عائلتها عبر موقع خاص بجمع التبرعات، وأرسلت المبلغ المذكور لرئيس الجمعية، قبل أن يفاجئها برفضه تشييد البنايات، معتبرة أنها تعرضت للنصب.

من جهتها، اتهمت الجمعية عبر بيان نشرته في قناتها على موقع اليوتيب، المؤثرة المغربية باستعمال اسمها للنصب على متابعيها، مضيفة أنها توصلت فقط بمبلغ 134مليون سنتيم، ومشيرة الى أن المعنية بالأمر احتفظت بباقي المبلغ.

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‫7 تعليقات

  1. إلى ما نصبت عليهم هي الجمعية ما عندها ما تنصب هذا من جهة ومن جهة أخرى وللأسف جريدة مثل جريدتكم تنقل خبر تافه ليس من شيلمكم

  7. المغرب اصلا تحكمه عصابة خبيثة ،لا مبادئ ولا قيم ، لو كان لكم شرف ،لذهبتم الى صفحة الفرشة Lfercha على الفيسبوك لفهمتم مع من نحن نعيش

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