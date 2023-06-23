زيارة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى المغرب.. برنامج خاص ولقاءات مثمرة

هبة بريس - الرباط

في إطار تنظيم المغرب للاجتماعات السنوية 2023 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي من المقرر انعقادها بمراكش في أكتوبر المقبل، قامت السيدة كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بزيارة إلى المغرب من 17 إلى 21 يونيو 2023.

خلال هذه الزيارة، شاركت جورجيفا في العديد من الأنشطة وعقدت عدة لقاءات مع كبار المسؤولين المغاربة، ولا سيما مع رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

في هذا الإطار، قامت وزيرة الاقتصاد والمالية رفقة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، يوم الأحد 18 يونيو 2023، بزيارة إلى مجمع نور للطاقة الشمسية بورززات، حيث اضطلعت على هذه البنية وتعرفت على استراتيجية المغرب لتنمية الطاقات المتجددة والتزامه القوي لتحول نحو الطاقة الخضراء.

بعد عودتها إلى الرباط ظهيرة يوم الأحد 19 يونيو، قامت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بزيارة مركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة، حيث عاينت خصائص ومؤهلات هذه البنية التحتية كما التقت ببعض اللاعبين الدوليين وأعضاء طاقم المنتخب المغربي. وخلال هذه الزيارة، هنأت المديرة العامة المنتخب الوطني الذيأبان عن روح الوحدة والعمل الجاد والعزيمة خلال مساره الرائع في مونديال 2022، مؤكدة أن “هذه هي الروح التي نريد رؤيتها في الاجتماعات السنوية 2023”.

من جهة أخرى، تم استقبال المديرة العامة لصندوق النقد الدولي يوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023 من طرف السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية والسيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حيث كان هذا الاجتماع فرصة لمناقشة الاستعدادات الجارية لتنظيم الاجتماعات السنوية 2023 والتدابير التي اتخذتها السلطات المغربية لإنجاح هذا الحدث.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الاجتماعات السنوية 2023 ستكون فرصة لتسليط الضوء على الإصلاحات الرئيسية التي يقوم بها المغرب في مختلف مجالات التنمية، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جهتها، صرحت جورجيفا بأن المغرب هو المكان “المثالي” لعقد الاجتماعات السنوية المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، نظرا لاقتصاده القوي والديناميكي”.

وخلال نفس اليوم، استقبل السيد رئيس الحكومة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، حيث تمت مناقشة آفاق التعاون بين المغرب وصندوق النقد الدولي والاستعدادات لعقد الاجتماعات السنوية 2023 في بلادنا.

في صباح يوم الاثنين 19 يونيو 2023، شاركت المديرةالعامة لصندوق النقد الدولي، رفقة وزيرة الاقتصاد والمالية، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى، نظمها بنك المغرب بتشارك مع صندوق النقد الدولي حول موضوع العملة الرقمية للبنوك المركزية.

خلال يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، قامت المديرة العامةلصندوق النقد الدولي صحبة وزيرة الاقتصاد والمالية بأنشطة أخرى على مستوى مدينة مراكش، حيث شاركتا في لقاء نظم في جامعة القاضي عياض في مراكش مع الطلاب المتطوعين. وجدير بالذكر أن تم انتقاء 500 من الطلبة المتطوعين يمثلون خمس جامعات مغربية، جامعة محمد الخامس وجامعة القاضي عياض وجامعة الرباط الدولية وجامعة الأخوين وجامعة محمد السادس للفنون التطبيقية، في إطار اتفاقيات الشراكة بين وزارة الاقتصاد والمالية وهذه الجامعات الخمس.

وأشادت وزيرة الاقتصاد والمالية خلال كلمتها الافتتاحية في هذا اللقاء بدور التعليم العمومي في تكوين الشباب وتأطيرهم. كما شددت على أهمية الفرصة المتاحة للطلبة المغاربة لاكتشاف والاحتكاك بعالم الاقتصاد والمالية،وجددت ثقتها في قدرة الطلاب الذين تطوعوا في تعزيز صورة الشباب المغربي لدى المجتمع الدولي.

وبهذه المناسبة، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي على الآثار الإيجابية للاجتماعات السنوية 2023 على بلادنا بالخصوص وأفريقيا بشكل عام، وشددت على أهمية الأنشطة التطوعية في تطوير وإثراء تجربة الطلاب الشباب.

وتمحورت النقاشات التي جرت مع الطلاب الحاضرين على دور صندوق النقد الدولي في تعزيز التعاون الاقتصادي لصالح النمو والازدهار العالميين، ودعم بلدان المنطقة في محاربة عدم المساواة في الدخل وتعزيز الاندماج الاجتماعي والتحديات المتعلقة بتغير المناخ.

كما قامت المديرة العامة رفقة الوزيرة بزيارة مشتركة إلى موقع “باب إغلي” الذي سيحتضنالاجتماعات السنوية 2023، حيث وقفت المسؤولتان على مدى تقدم الاشغال و حصلتا على جميع التوضيحات المتعلقة بإنشاء المرافق المخطط لها.

وبهذه المناسبة، رحبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بالتقدم الحاصل وأعربت عن امتنانها لفريق التنظيم المغربي على التزامه وتعبئة جهوده بهذه المناسبة.

وفي نهاية زيارتها، التقت المديرية العامة لصندوق النقد الدولي بالسيد والي جهة مراكش آسفي، حيث تمالتباحث حول استعدادات مدينة مراكش لاستضافة الاجتماعات السنوية 2023.

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