طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار إلى حار نسبيا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وأقصى الجنوب.
كما يرتقب تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل، مع تسجيل هبات رياح محليا قوية بمنطقة طنجة، فضلا عن تناثر غبار محليا جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 22 و 28 درجة بكل من أقصى الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 16 و 22 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع بالشمال ووسط المملكة.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
15 تعليقات
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
التساقطات المطرية الأخيرة انعشت حقينة السدود والفرشة المائية..
على جميع العمال أخذ الحيطة والحذر من أشعة الشمس الحارقة..
أشعة الشمس تمتاز لفيتامين D المهم العظام..
الحمد لله على هذه التساقطات المطرية الأخيرة..
سبحان الله العظيم نحن في بداية فصل الصيف والربيع في مراحل نموه بالامطار الأخيرة..
يجب شرب كمية مهمة من الماء للجسم ..
المناخ في تغير مستمر ..
انتعاش لحقينة السدود والفرشة المائية..
اللهم غيثا نافعا يارب العالمين..
نتمنى من الله عز وجل أن يبردها علينا وان يمر هدا الصيف انشاالله بخير علا الججميع
فعلا دخل الصيف وستكون حرارة مايعلم بها إلا الله وحده لدا لابد من اخد الحيطة والحذر من دربات الشمس
يجب علينا في هده الايام الموقبلة من ايام مشمسة من الحفاظ علا الفورشة المائية كما قيل في قوله تعالا ان المبدرين كانو اخوان الشياطين
مايوصا به في الايام الموشمسة والحارة ان نكترة من شوربي الماء وان لا نكون من المبدرين ولعياد بالله
يجب مراقبة انفسنا واطفالنا وشيوخنا من سرب الما هو مهم لي جسمنا وجعلنا من الماء كل شيء حي