الفنان هاني شاكر يجري عملية جراحية وأنباء عن نجاحها

2023-06-21 / 18:50
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أجرى الفنان الكبير هانى شاكر، عملية جراحية بأحد مستشفيات القاهرة، تكللت بالنجاح بحسب ما صرح به أطباءه لوسائل إعلام مصرية .

وكان الملايين من عشاقه بالعالم العربي، قد دعو للفنان هاني شاكر، بالشفاء ونجاح عمليته الجراحية، التي أجراها بعد إصابته بإلتهاب حاد على مستوى الجهاز الهضمي.

وكان المطرب هانى شاكر، قد إنتهى مؤخرا من تسجيل أحدث أغانيه الدرامية التي تعاون فيها مع الموزع الموسيقى أحمد عادل والملحن عزيز الشافعى والشاعر بهاء الدين محمد وينتظر طرحها خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من عملية المكساج بالاستوديو.

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