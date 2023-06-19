عالم دين يجيب.. هل يجوز الاقتراض لشراء أضحية العيد؟

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يدور جدل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص جواز الاقتراض و السلف من أجل اقتناء أضحية العيد، بين مدافع عن هذا الطرح و بين معارض له، لتبقى وجهة نظر أهل الاختصاص من ذوي العلم هي الفيصل في مثل هاته الحالات.

هبة بريس نقلت هذا السؤال للدكتور زاهد، المتخصص في العلوم الدينية الشرعية، حيث أوضح بأن أضحية العيد هي سنة مؤكدة في حق المستطيع وليست فرضا و لا واجبا.

و أضاف عالم الدين الدكتور زاهد بأن من ترك هاته السنة المؤكدة و لم يستطع أن يشتري أضحية العيد فلا إثم عليه، مستدلا بواقعة ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم لأضحيتين، واحدة له و لأهل بيته عليه الصلاة و السلام، و الثانية عن أمته، أي أن النبي قد ناب عن من لم يستطه الأضحية من أمته.

و شدد الدكتور زاهد على أنه لا ينبغي للمغاربة أن يكلفوا أنفسهم ما لا يستطيعون بحجة اقتناء الأضحية، لقوله تعالى “لا يكلف الله نفسا إلا وسعها”.

و بخصوص الاقتراض، أكد ذات المصدر أن العلماء ربطوا الأمر بشروط و منها أن يكون له مال يستطيع أن يرد منه، و أن يكون القرض قرضا حسنا ليس به ربا، غير أنه يستحسن لمن ليس له الاستطاعة أن لا يكلف على نفسه.

تفاصيل أوفى بخصوص هذا الموضوع على لسان الزكتور زاهد في هذا المقطع:

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