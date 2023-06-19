عالم دين يجيب.. هل يجوز الاقتراض لشراء أضحية العيد؟
هبة بريس ـ الدار البيضاء
يدور جدل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص جواز الاقتراض و السلف من أجل اقتناء أضحية العيد، بين مدافع عن هذا الطرح و بين معارض له، لتبقى وجهة نظر أهل الاختصاص من ذوي العلم هي الفيصل في مثل هاته الحالات.
هبة بريس نقلت هذا السؤال للدكتور زاهد، المتخصص في العلوم الدينية الشرعية، حيث أوضح بأن أضحية العيد هي سنة مؤكدة في حق المستطيع وليست فرضا و لا واجبا.
و أضاف عالم الدين الدكتور زاهد بأن من ترك هاته السنة المؤكدة و لم يستطع أن يشتري أضحية العيد فلا إثم عليه، مستدلا بواقعة ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم لأضحيتين، واحدة له و لأهل بيته عليه الصلاة و السلام، و الثانية عن أمته، أي أن النبي قد ناب عن من لم يستطه الأضحية من أمته.
و شدد الدكتور زاهد على أنه لا ينبغي للمغاربة أن يكلفوا أنفسهم ما لا يستطيعون بحجة اقتناء الأضحية، لقوله تعالى “لا يكلف الله نفسا إلا وسعها”.
و بخصوص الاقتراض، أكد ذات المصدر أن العلماء ربطوا الأمر بشروط و منها أن يكون له مال يستطيع أن يرد منه، و أن يكون القرض قرضا حسنا ليس به ربا، غير أنه يستحسن لمن ليس له الاستطاعة أن لا يكلف على نفسه.
تفاصيل أوفى بخصوص هذا الموضوع على لسان الزكتور زاهد في هذا المقطع:
17 تعليقات
عيد الأضحى كما قاله اهل الاختصاص سنة مؤكداة وليس فرض عين..
لا يجوز اقتناء أضحية العيد بالقرض ..
الي فرزق ايجيب الله او ميكلفش ابنادم اعلا راسو العيد غير سمنة اللهم اهدينا جميعا
نتمنا عيدا مباركا انشاالله سعيدا للجميع وان تكون مراقبة في الاسواق في الاسعار
مكنديروش بالمتل لي كالوه ناس كالك لي يسرف اكتر ملي ايصور اعلا الحبس ايدور اش دانا نتسلفو باش انعيدو اوربي اموسعها اعلينا
يجب علينا ان نحمد الله ونشكره على كل ماكتبه الله لنا ولانشرك به احدا وان لا نقترض بالربى لكي نرضي انفسنا واهلينا يجب أن اورضي الله اولا وان يكون راض عنا انشاالله
مدا بعد القرض والله نفس الاجر والثواب عند الله لي الدي شترى اضحيته او لي الدي لم يشتري مااكرمك ياكريم
مادمنا نتكلم في هده الايام علا هدا الشهر المبارك عيد الاضحى اتمنا ان نساعد بعضنا البعض في هذه الضروف وآلله ارحم بنا وبي عباده الصالحين
اللهم يسر للجميع ولا تحرم أحدا فرحة العيد ..
على جميع المواطنين العمل بالوصايا القران والسنة النبوية الشريفة..
نوم عميق لوزارة الأوقاف الإسلامية هي من المفروض أن تقطع الخيط الأبيض والأسود وتقول كلمتها هدفي الاقتراض ككل وليس عيد الأضحى فقط .
على العموم تحياتي لهذا الشيخ الذي قال كلمة في زمن اصبح الحق خجول.
على الفلاحين مراعاة ظروف المواطنين الصعبة..
شكرا للدكتور زاهد على هذا التوضيح الذي يثلج الصدور..
الدين الإسلامي دين يسر وليس عسر .الحمد لله على نعمة الإسلام..
عيد أضحى مبارك سعيد وكل عام والأمة الإسلامية بألف خير ..
نتمنى ان تشمل فرحة العيد الجميع ان شاء الله تعالى..
الله ايسر علينا الامور كلشي فيد الله
نمشي نصلي صلاة العيد ونصل الرحم ونتكى مع وليداتي .
الحمدلله على كل حال
لي عندو يرحم لي معندوش ولو بكلمة طيبة الدوام لله