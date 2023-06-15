الجمعية اليهودية المغربية بالمكسيك تشيد بالرؤية الملكية في مجال حوار الأديان

2023-06-15 / 16:52
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هبة بريس

قال رئيس الجمعية اليهودية المغربية بالمكسيك، مويسيس أمسليم الباز، إن المغرب أضحى، وبفضل رؤية الملك محمد السادس في مجال حوار الأديان، نموذجا للتعايش والعيش المشترك.

ونوه السيد الباز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمضامين الرسالة الملكية إلى المشاركين في المؤتمر البرلماني الدولي حول الحوار بين الأديان المنعقد بمراكش، والتي تؤكد التزام المملكة المتواصل والفعلي، ليس بنشر قيم الحوار والتسامح والسلام، بل بتجسيدها على أرض الواقع.

وأبرز رئيس الجمعية اليهودية المغربية بالمكسيك وجاهة الرسالة الملكية، لاسيما في ظل ظرفية تُمزق فيها الانقسامات الكثير من مناطق العالم، موضحا أن رسالة الملك محمد السادس تحث على اتخاذ مبادرات ملموسة تنحو في اتجاه تعزيز ثقافة الحوار والتسامح ونبذ العنف بشتى أشكاله.

كما أشاد باقتراح الملك محمد السادس إحداث آلية مختلطة، ينسق أعمالها الاتحاد البرلماني الدولي، تسعى إلى جعل الحوار بين الأديان هدفا ساميا مشتركا بين مكونات المجموعة الدولية.

وشكل المؤتمر البرلماني الدولي حول الحوار بين الأديان، المنظم بشراكة مع منظمة “أديان من أجل السلام” وبدعم من تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والرابطة المحمدية للعلماء تحت شعار “الحوار بين الأديان: التعاون من أجل مستقبل مشترك”، فرصة بالنسبة لبرلمانيين وقادة دينيين وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء، للانخراط في حوار بناء وتبادل الممارسات الفضلى لمواجهة القضايا الرئيسية التي تعيق التعايش المستدام.

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