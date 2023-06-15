ارتفاع الدرهم مقابل الدولار

هبة بريس

أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,57 في المائة مقابل الدولار خلال الأسبوع الممتد من 05 إلى 09 يونيو الجاري، ليتراجع زوج العملات الدولار/الدرهم إلى 10,11 أي أدنى مستوى له منذ أربعة أسابيع.

وأوضح مركز الأبحاث، في مذكرته الأسبوعية الأخيرة “Weekly Mad Insights – Currencies”، أن هذا التطور يعزى إلى تأثير السوق السلبي البالغ ناقص 0,58 في المائة للدرهم، وهو تأثير سلة ضئيل خلال هذا الأسبوع.

وأضاف أن فوارق سيولة الدرهم انخفضت ب 59 نقطة أساس إلى زائد 1,38 في المائة، أي أدنى مستوياتها منذ بداية السنة الجارية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تواصل هذه الأخيرة منحاها التراجعي خلال الأشهر الثلاثة القادمة على هامش تعزيز مستوى الصرف البنكي خلال الفترة الصيفية مع ارتباطه بتسجيل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والعائدات السياحية أداء جيدا برسم هذه الفترة .

وفي انتظار آجال استحقاق السياسة النقدية لأبرز الأبناك المركزية، فإن تصور الأخصائيين بالمركز يظهر ارتفاع الدرهم خلال الفترة الصيفية القادمة. وعليه، يوصي الأخصائيون الجهات المصدرة بالتأمين ضد مخاطر الصرف خلال الفترة المذكورة.

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